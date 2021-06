Plus de la moitié des encours en Belgique gérés dans des fonds Article 8 ou 9

(NEWSManagers.com) -

L'autorité belge des marchés financiers FSMA a mené une étude sur l'application du règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) dans les fonds publics commercialisés en Belgique.

L'étude portait sur 706 fonds et leurs compartiments, représentant plus de 95% des fonds Ucits disponibles publiquement en Belgique.

La FSMA a ainsi observé que 68% des fonds publics belges étaient catégorisés Article 6 selon la classification SFDR, à savoir qu'ils ne présentent pas de caractéristiques ou d'objectifs durables. En outre, 25% des fonds analysés étaient classifiés Article 8, c'est-à-dire qu'ils présentaient des caractéristiques de durabilité, et 3% rentraient dans la catégorie Article 9, poursuivant donc un objectif d'investissement durable.

En termes d'actifs sous gestion, la FSMA remarque que 50% des 187 milliards d'encours des fonds belges publiquement disponibles sont gérés dans des fonds Article 8 et 4% dans des fonds Article 9. Les 46% restants sont gérés dans des fonds correspondant à l'article 6 de SFDR.

La FSMA note également qu'entre février 2020 et fin mai 2021, les articles 8 et 9 de SFDR ont enregistré une collecte nette en hausse de 22% (ou 15Md€) pour les fonds Article 8 et de 85,5% (ou 3Md€) pour les fonds Article 9. A l'inverse, les fonds et compartiments couverts par l'article 6 ont décollecté de 6 milliards d'euros sur la même période (-7%).