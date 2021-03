Plus de la moitié des encours des fonds " France Relance" soutiennent les PME françaises

(NEWSManagers.com) - Le label Relance créé dans le cadre du plan " France Relance " dans le sillage de la crise liée au Covid-19 et destiné à identifier les fonds qui soutiennent l' économie française et les petites et moyennes entreprises (PME-ETI) " fait des débuts très prometteurs depuis son lancement le 19 octobre " , s'est félicité le comité de suivi du label lors d' une réunion presse, mardi 2 mars. Le comité a labellisé 147 fonds pour 13 milliards d' euros d' encours et 24,5 milliards d' euros en incluant les cibles de collecte des fonds en cours de lancement. " Nous avons labellisé (des fonds en provenance d') une grande variété d' acteurs allant des grands gérants aux boutiques plus petites " , souligne Juliette Oury, conseillère financement de l' économie au cabinet du ministre de l' Economie.

Le Trésor chargé de labelliser les fonds constate qu' ils soutiennent " massivement " les entreprises françaises. En intégrant les cibles de collecte et d' investissement des fonds en cours de lancement, les fonds labellisés sont investis à plus de 70% en fonds propres et quasi-fonds propres dans les entreprises françaises et de 55% dans les PME-ETI françaises. Le cahier des charges du label fixe un niveau minimum de 60% des encours investis en fonds propres et quasi-fonds propres d' entreprises françaises et un niveau minimum de 20% de fonds et quasi-fonds propres dans les PME-ETI cotées ou non.

55 fonds ouverts aux épargnants

Le ministère estime que les fonds labellisés répondent aussi de façon appropriée à l' objectif d' apporter de l' argent frais aux entreprises. Ils ont permis de réaliser 160 opérations d' augmentation de capital ou d' introduction en Bourse, ce qui était une des exigences du cahier des charges. Mais Bercy ne dit pas dans dans quelle mesure ces augmentations concernent des entreprises françaises ou des PME-ETI.

Autre motif de satisfaction pour le ministère : la labellisation de 55 fonds accessibles au grand public dans des assurance-vie, soit un tiers des fonds. Le ministère ajoute que 27 fonds de capital investissement ouverts à des investisseurs non-professionnels ont également été labellisés.

Le Trésor fera le point sur le dispositif dans six mois après avoir analysé les reporting des gérants.