La part des contrats d'assurance-vie intégrant au moins un ETF est passée de 44 % en 2022 à 55 % en 2024, soit une progression de 11 points. " Les plateformes digitales jouent également un rôle clé pour faciliter l'accès aux ETF et se constituer un portefeuille diversifié de manière efficace ", soulignent les auteurs de l'étude.

Qantalys Harvest Group explique ce succès notamment par des frais de gestion attractifs et leur référencement dans les enveloppes d'investissements notamment les assurances-vie.

(AOF) - Les ETF ont conservé une bonne dynamique en 2024, selon le dernier Observatoire Qantalys Harvest Group, en partenariat avec BNP Paribas Asset Management. Ils ont enregistré une collecte de 217 milliards d’euros, soit 80 milliards de plus qu’en 2023. Les ETF ont également continué de séduire les investisseurs, notamment particuliers, dont le nombre a été multiplié par quatre entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2024.

Plus de la moitié des contrats d'assurance-vie intègrent au moins un ETF

