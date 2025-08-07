Wall Street écarte les craintes commerciales liées aux droits de douane

Un opérateur à la Bourse de New York le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les investisseurs faisant abstraction de l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains ciblant des partenaires majeurs.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones gagnait 0,43%, l'indice Nasdaq 1,07% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,64%.

"Les nouveaux droits de douane prennent effet aujourd'hui, mais le marché les ignore depuis un certain temps déjà", rappelle auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Ces surtaxes, mises en application depuis 04H01 GMT, une semaine après la signature du décret par le président américain, viennent remplacer, pour les économies concernées, celle de 10% appliquée depuis avril sur la plupart des produits entrant aux Etats-Unis.

Leur taux se situe dans une large fourchette, comprise entre 15% et 41%.

Les investisseurs sont optimistes, estimant que "les négociations ultérieures devraient aboutir à des taux de droits de douane moins élevés", relève Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Ces derniers temps à Wall Street, "l'état d'esprit consiste à donner une tournure positive à toute nouvelle", souligne Steve Sosnick.

Dernier exemple en date: le président américain Donald Trump a annoncé mercredi qu'il comptait imposer 100% de droits de douane sur les "puces et semiconducteurs".

Cela semble "certes terrible à première vue" pour un secteur dont les ventes s'envolent à des niveaux records avec l'essor de l'intelligence artificielle (IA), note Steve Sosnick.

"Mais il existe tellement d'exemptions (...) qui donnent l'impression que ce n'est finalement pas une mauvaise nouvelle", poursuit l'analyste.

"C'est une bonne nouvelle pour les entreprises qui produisent aux Etats-Unis. Si vous vous êtes engagé à fabriquer ici (les composants électroniques) ou si vous êtes en train de le faire, vous ne paierez rien", a déclaré mercredi Donald Trump depuis la Maison Blanche.

Dans ce contexte, le secteur évoluait dans le vert: le géant taïwanais des puces TSMC bondissait de 6,82%, Texas Instrument prenait 1,15%, le mastondonte Nvidia avançait de 2,20%, Advanced Micro Devices (AMD) gagnait 4,68%.

- Intel chahuté -

Côté indicateurs, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté à 226.000, au-delà des attentes des analystes qui tablaient sur 221.000 demandes.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans était pratiquement stable par rapport à la veille, à 4,22%.

Du côté des entreprises, le fabricant de microprocesseurs Intel était boudé (-2,29% à 19,94 dollars) après un appel à la démission de son patron lancé par Donald Trump.

"Le directeur général d'Intel fait face à un grave conflit d'intérêts et doit démissionner immédiatement. Il n'y a pas d'autre solution à ce problème", a fustigé jeudi le président américain sur sa plateforme Truth Social, alors que Lip-Bu Tan a pris la tête d'Intel mi-mars.

Le laboratoire américain Eli Lilly (-14,21% à 640,31 dollars) plongeait malgré la publication de résultats meilleurs qu'anticipé au deuxième trimestre et d'un relèvement de ses prévisions pour l'année complète.

Il a aussi annoncé de nouveaux résultats pour sa pilule expérimentale anti-obésité, qui a permis à des patients de perdre environ 12% de leur poids en 72 semaines lors d'un essai clinique.

L'application d'apprentissage des langues Duolingo (+31,63% à 452,28 dollars) s'envolait à l'annonce d'une revue à la hausse de ses prévisions pour l'exercice fiscal annuel, portée par l'utilisation de plus en plus importante des outils liés à l'IA.

Nasdaq