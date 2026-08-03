Plus de 700 projets de production d'électricité aux États-Unis ont été acceptés dans le cadre de la procédure d'interconnexion de l'opérateur de réseau PJM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le plus grand gestionnaire de réseau américain, PJM Interconnection, a annoncé lundi que 715 projets de production capables de fournir 200 gigawatts d’électricité avaient été retenus pour être étudiés dans le cadre du premier cycle de son processus d’interconnexion réformé.

L'opérateur du réseau, qui dessert 13 États de la région du Mid-Atlantic et du Midwest, a indiqué dans un communiqué qu'il s'agissait du premier groupe de ressources de production proposées à être examiné dans le cadre d'une nouvelle approche visant à réduire les projets spéculatifs, à améliorer la prévisibilité et à accélérer le rythme global des raccordements.

Ces projets feront l'objet d'un examen qui devrait durer entre un et deux ans, en fonction de leurs impacts, a précisé l'opérateur de réseau.