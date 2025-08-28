Plus de 600 travailleuses et travailleurs de l'UAW dans deux usines de GE Aerospace se mettent en grève

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du nombre de membres au paragraphe 1)

Plus de 600 travailleuses et travailleurs du syndicat United Auto Workers de l'usine GE Aerospace GE.N d'Evendale, dans l'Ohio, et du site de distribution d'Erlanger, dans le Kentucky, se sont mis en grève jeudi après avoir échoué à conclure un nouvel accord contractuel, a déclaré le président de l'UAW, Shawn Fain.

L'usine d'Evendale construit des moteurs marins et industriels pour la marine américaine, tandis que l'usine d'Erlanger fournit des pièces à certaines usines de moteurs de l'entreprise.

Cette grève est le dernier épisode en date d'une vague de conflits sociaux qui touche les secteurs de l'aéronautique et de l'aérospatiale, où les syndicats ont fait jouer leurs muscles pour obtenir de nouveaux contrats dans un contexte de forte demande de travailleuses et travailleurs qualifiés.

Des pilotes de ligne aux hôtesses de l'air, en passant par les machinistes et les ingénieurs de l'aérospatiale, les travailleuses et travailleurs de l'ensemble du secteur ont fait pression pour obtenir des salaires plus élevés et une meilleure protection de l'emploi au cours des deux dernières années.

La section locale du syndicat représente plus de 600 travailleuses et travailleurs sur les deux sites. Les membres du syndicat avaient voté à la majorité en faveur d'une grève si un nouvel accord n'était pas conclu avant la fin de la journée du 27 août.

Un porte-parole de GE Aerospace a déclaré à Reuters que l'entreprise avait activé un "plan d'urgence détaillé", ajoutant qu'elle était "déçue" que le syndicat ait décidé de faire grève avant que ses employées et employés n'aient eu l'occasion de voter sur l'offre.