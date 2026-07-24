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Plus de 6,5 millions d'actions Société Générale souscrites par ses salariés et anciens salariés
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 07:08
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Société Générale annonce avoir réalisé avec succès une augmentation de capital dans le cadre du 33e Plan mondial d'actionnariat salarié, un plan auquel environ 54 000 salariés et anciens salariés retraités éligibles, répartis dans 31 pays, ont souscrit.

Cette augmentation de capital s'élève à un montant total de 356 228 520,75 EUR et a donné lieu à l'émission de 6 506 457 nouvelles actions, soit 0,87% du capital social. L'opération aura un impact d'environ 9 points de base sur le ratio CET1 du groupe au 3e trimestre 2026.

A la suite de cette opération, le capital social de Société Générale est composé de 750 900 671 actions. L'actionnariat salarié est un dispositif collectif régulièrement mis en oeuvre dans une volonté d'associer activement et durablement les salariés au développement du groupe bancaire.

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