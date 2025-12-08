Plus de 4,2 millions d'actions annulées par Saint-Gobain
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 09:25
A l'issue de cette opération, le nombre total d'actions composant son capital s'élève à 495 millions et le nombre de titres en circulation à 493 millions contre 497 millions à fin décembre 2024.
Le groupe de matériaux de construction ajoute avoir alloué un montant de 402 millions d'euros au rachat de ses propres actions en 2025 (nets des opérations liées à l'actionnariat salarié).
Valeurs associées
|85,2200 EUR
|Euronext Paris
|-1,75%
