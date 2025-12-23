Plus de 30% du programme de rachats d'actions d'ING réalisé
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 10:31
Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme se monte ainsi à près de 15,4 millions, pour une contrepartie totale de 344,9 MEUR, représentant 31,3% de la valeur totale maximale du programme.
Valeurs associées
|23,745 EUR
|Euronext Amsterdam
|-0,73%
