Plus de €250 mlns versés à brève échéance pour aider le Liban

PARIS, 9 août (Reuters) - Les participants réunis à la visioconférence sur le Liban se sont engagés à dimanche verser à brève échéance un total de 252,7 millions d'euros, a-t-on appris auprès de la présidence française. Cette somme sera versée rapidement afin de pourvoir aux besoins immédiats de la population libanaise. Sur ce montant, 30 millions d'euros seront fournis par la France. Ces aides seront suivies d'autres versements qui seront quant à eux conditionnés à la mise en oeuvre de réformes institutionnelles, a-t-on précisé. (Michel Rose, Nicolas Delame)

