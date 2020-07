Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plus de 150.000 morts liées au coronavirus aux Etats-Unis Reuters • 29/07/2020 à 20:32









NEW YORK, 29 juillet (Reuters) - Les Etats-Unis ont recensé plus de 150.000 morts liées au nouveau coronavirus depuis le début de l'épidémie, plus que n'importe quel autre pays au monde, montre mercredi un bilan dressé par Reuters. Ce bilan représente en outre près d'un quart du nombre de décès enregistrés sur la planète. Sur les 20 pays les plus touchés par l'épidémie, les Etats-Unis se classent au sixième rang des nations ayant enregistré le plus de morts par habitant, avec 4,5 décès pour 10.000 personnes. Seuls le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, le Pérou et le Chili déplorent une mortalité supérieure. (Lisa Shumaker et Rich McKay; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.