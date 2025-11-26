Plus de 14 800 actions Tronic's apportées à l'OPR
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 16:35
Par conséquent, à la clôture de l'OPR, l'initiateur détient directement 7 916 118 actions, et de concert avec Thales AVS France, 8 829 826 actions, soit 97,60% du capital et 97,95% des droits de vote. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à nouvel avis.
