Plus de 1,95 million d'actions Altamir apportées à l'OPAS
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 13:14

BNP Paribas et Crédit Agricole CIB ont fait connaître à l'AMF que, durant son OPAS visant les actions Altamir, soit du 15 au 26 septembre inclus, la SAS Amboise a acquis, au prix unitaire de 28,50 euros, 1 954 505 actions via le membre du marché acheteur qu'elle a désigné.

A la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée, l'initiateur détient ainsi, directement et de concert, 31 082 184 actions Altamir représentant autant de droits de vote, soit 85,08% du capital et 85,13% des droits de vote de cette société d'investissement.

ALTAMIR
ALTAMIR
24,2000 EUR Euronext Paris -5,10%
