Plus de 1 800 vols perturbés à l'aéroport de Dallas en raison d'une panne de télécommunications

(La Commission européenne publie un rapport sur les vols annulés et retardés, alors que la panne se poursuit) par David Shepardson

Plus de 1 800 vols ont été retardés et des centaines ont été annulés dans les deux aéroports de la région de Dallas vendredi, après qu'une panne de télécommunications a incité l'administration fédérale de l'aviation à émettre des arrêts au sol.

La FAA a indiqué qu'elle ralentissait le trafic en raison d'un problème d'équipement signalé par une compagnie de téléphone locale, qui n'implique pas d'équipement de la FAA. "La FAA travaille avec la compagnie de téléphone pour en déterminer la cause", a déclaré l'agence.

La FAA a indiqué qu'elle avait interrompu les départs vers Dallas Fort Worth jusqu'à 23 heures et vers Dallas Love Field jusqu'à au moins 20 h 45. FlightAware a indiqué que les compagnies aériennes avaient annulé 20 % de leurs vols à Dallas.

American Airlines AAL.O a annulé plus de 200 vols et en a retardé plus de 500, presque tous liés à la panne de télécommunications à Dallas, ce qui a eu un impact sur un quart de son programme. Southwest Airlines LUV.N a retardé plus de 1 100 vols, soit 27 % de son programme, selon FlightAware, qui suit les vols.

La FAA a été confrontée à de nombreux problèmes de communication cette année.

Jeudi, la FAA a ralenti les vols à destination de l'aéroport international de Denver parce que des problèmes d'automatisation entre une tour de contrôle d'approche et le contrôle du trafic aérien de Denver nécessitaient des procédures manuelles de transfert des vols, entraînant des retards de 30 à 45 minutes en moyenne.

Une série de problèmes liés au vieillissement du système de contrôle du trafic aérien américain a incité le Congrès, en juillet, à accorder un financement initial de 12,5 milliards de dollars pour la révision du système, dont les dirigeants de la FAA disent qu'il connaît des problèmes techniques presque tous les jours.

Les problèmes du réseau de contrôle du trafic aérien de la FAA sont connus depuis des années, mais une série d'accidents très médiatisés, de quasi-accidents, de pénuries de personnel et un crash catastrophique en janvier entre un hélicoptère de l'armée américaine et un jet régional d'American Airlines

AAL.O , qui a fait 67 morts, ont suscité l'inquiétude de l'opinion publique.