 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Plus d'un milliard de dollars de recettes pour Avatar 3 (Disney)
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 14:03

Walt Disney a fait part dimanche du franchissement, par le blockbuster "Avatar : Fire and Ash" de ses 20th Century Studios, du cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial, avec 1,083 MdUSD de recettes brutes à ce jour.

Ce jalon fait de ce film le 3e de la franchise à dépasser ce seuil à l'échelle mondiale, "établissant Avatar parmi les franchises les plus élitistes de l'histoire du cinéma, et l'une des rares dont les 3 films ont chacun franchi le seuil du MdUSD".

Selon Walt Disney, les 3 volets de la saga Avatar sortis jusqu'à présent ont généré un total combiné de recettes au box-office mondial de plus de 6,35 MdsUSD à ce jour.

"Il s'agit également du 3e titre à 1 MdUSD sorti par les studios Walt Disney au cours de l'année 2025, aux côtés de Zootopia 2 et Lilo & Stitch", ajoute le groupe de médias et de divertissement basé en Californie.

Valeurs associées

WALT DISNEY
111,870 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank