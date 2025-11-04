Plus d'un milliard d'euros de pertes pour Telefónica sur les neuf premiers mois de 2025

Le géant des télécommunications Telefónica, engagé dans un important virage stratégique destiné à accroître sa rentabilité, a annoncé mardi des pertes nettes de 1,08 milliard d'euros de pertes nettes sur les neuf premiers mois de 2025, tout en confirmant ses objectifs annuels.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

A périmètre comparable, le groupe, engagé ces derniers mois dans la vente de ses filiales en Colombie, en Uruguay et en Equateur, après avoir conclu la cession de ses activités en Argentine et au Pérou, a engrangé 271 millions d'euros de bénéfice au 3e trimestre, contre 493 en 2024.

Sur neuf mois, en tenant compte des moins-values enregistrées lors de ces cessions, la perte du groupe se creuse à 1,08 milliard d'euros, contre 954 millions de bénéfice sur la même période en 2024, selon les résultats publiés quelques heures avant la présentation d'un nouveau plan stratégique.

Le chiffre d'affaires du groupe a quant à lui atteint 8,96 milliards d'euros au 3e trimestre (-1,6%), et 26,97 milliards sur neuf mois (-2,8%).

Le groupe a toutefois annoncé le maintien de ses objectifs annuels, qui prévoient une croissance organique de ses revenus et une rémunération de ses actionnaires à hauteur de 30 centimes d'euro par action.

Cette annonce intervient alors que Telefónica, fortement implanté en Europe et en Amérique latine, envisagerait de supprimer "au moins 6.000 postes" dans le cadre d'un plan de restructuration, selon la presse espagnole, une information que le groupe avait toutefois démentie début octobre auprès de l'AFP.

L'opérateur historique espagnol est engagé depuis le début d'année dans un important virage stratégique visant à se recentrer sur ses quatre principaux marchés (Espagne, Allemagne, Royaume-Uni et Brésil).

Mais la moins-value constatée lors de la cession de ses filiales sud-américaines pèse lourd sur les comptes du groupe, qui emploie 100.000 personnes dans le monde.

Le recentrage engagé depuis le début d'année par l'opérateur espagnol survient à un moment charnière pour le géant des télécoms, au cœur de vastes manœuvres depuis l'entrée surprise de la compagnie saoudienne STC, qui a acquis 9,9% du capital de l'entreprise en septembre 2023. Cela avait conduit l'Etat espagnol à prendre une participation de 10% dans l'entreprise via le fonds public SEPI.