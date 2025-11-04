 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 011,92
-1,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Plus d'un milliard d'euros de pertes pour Telefónica sur les neuf premiers mois de 2025
information fournie par Boursorama avec AFP 04/11/2025 à 08:36

Le géant des télécommunications Telefónica, engagé dans un important virage stratégique destiné à accroître sa rentabilité, a annoncé mardi des pertes nettes de 1,08 milliard d'euros de pertes nettes sur les neuf premiers mois de 2025, tout en confirmant ses objectifs annuels.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

( AFP / GABRIEL BOUYS )

A périmètre comparable, le groupe, engagé ces derniers mois dans la vente de ses filiales en Colombie, en Uruguay et en Equateur, après avoir conclu la cession de ses activités en Argentine et au Pérou, a engrangé 271 millions d'euros de bénéfice au 3e trimestre, contre 493 en 2024.

Sur neuf mois, en tenant compte des moins-values enregistrées lors de ces cessions, la perte du groupe se creuse à 1,08 milliard d'euros, contre 954 millions de bénéfice sur la même période en 2024, selon les résultats publiés quelques heures avant la présentation d'un nouveau plan stratégique.

Le chiffre d'affaires du groupe a quant à lui atteint 8,96 milliards d'euros au 3e trimestre (-1,6%), et 26,97 milliards sur neuf mois (-2,8%).

Le groupe a toutefois annoncé le maintien de ses objectifs annuels, qui prévoient une croissance organique de ses revenus et une rémunération de ses actionnaires à hauteur de 30 centimes d'euro par action.

Cette annonce intervient alors que Telefónica, fortement implanté en Europe et en Amérique latine, envisagerait de supprimer "au moins 6.000 postes" dans le cadre d'un plan de restructuration, selon la presse espagnole, une information que le groupe avait toutefois démentie début octobre auprès de l'AFP.

L'opérateur historique espagnol est engagé depuis le début d'année dans un important virage stratégique visant à se recentrer sur ses quatre principaux marchés (Espagne, Allemagne, Royaume-Uni et Brésil).

Mais la moins-value constatée lors de la cession de ses filiales sud-américaines pèse lourd sur les comptes du groupe, qui emploie 100.000 personnes dans le monde.

Le recentrage engagé depuis le début d'année par l'opérateur espagnol survient à un moment charnière pour le géant des télécoms, au cœur de vastes manœuvres depuis l'entrée surprise de la compagnie saoudienne STC, qui a acquis 9,9% du capital de l'entreprise en septembre 2023. Cela avait conduit l'Etat espagnol à prendre une participation de 10% dans l'entreprise via le fonds public SEPI.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

TELEFONICA
3,9380 EUR Sibe -8,46%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes chutent à l'ouverture
    information fournie par AFP 04.11.2025 09:21 

    Les Bourses européennes ont ouvert nettement dans le rouge mardi, dans le sillage d'une baisse de régime du côté des Bourses asiatiques et de Wall Street, liée à des prises de bénéfices, une fatigue de l'IA et des doutes sur l'évolution des taux de la banque centrale ... Lire la suite

  • Axa (Crédit: L. Grassin / )
    Nouveaux CEO pour la Suisse et la santé chez AXA
    information fournie par Zonebourse 04.11.2025 09:17 

    AXA annonce la nomination de Patric Deflorin comme CEO (chief executive officer) d'AXA Suisse, succédant à Fabrizio Petrillo, qui 'a décidé de poursuivre un nouveau chapitre après un parcours distingué de 16 ans chez AXA Suisse'. Patric Deflorin a rejoint AXA Suisse ... Lire la suite

  • "À eux seuls, quatre "hyperscalers" - Microsoft, Amazon, Meta et Alphabet - devraient dépenser ensemble 350 milliards de dollars cette année, et Goldman Sachs estime que les dépenses mondiales d'infrastructure liées à l'IA pourraient atteindre 4.000 milliards d'ici à 2030." (crédit : Adobe Stock)
    "Grandes technologies, grandes dépenses. Mais de grands rendements ?"
    information fournie par Reuters 04.11.2025 09:00 

    par Jamie McGeever La réaction des actions de la plupart des "Sept Magnifiques" géants de la technologie à leurs derniers résultats suggère que le boom de l'intelligence artificielle est loin d'être terminé. Pourtant, les doutes sur les rendements futurs des dépenses ... Lire la suite

  • VIRIDIEN (ex CGG) : Risque de correction sous les résistances
    VIRIDIEN (ex CGG) : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 04.11.2025 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank