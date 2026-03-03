Plug Power progresse grâce à la réduction de sa perte annuelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions du fabricant de piles à combustible Plug Power PLUG.O ont augmenté de 9,4 % à 1,96 $ après la cloche

** La société affiche une perte nette de 1,63 milliard de dollars en 2025, contre une perte nette de 2,10 milliards de dollars un an plus tôt

** Les recettes pour l'année 2025 augmentent de 12,8 % pour atteindre 709 millions de dollars

** À la clôture de la séance, les actions de PLUG ont baissé de 8,1 % depuis le début de l'année