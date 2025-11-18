Plug Power plonge après avoir dévoilé une dette convertible de 375 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre -

** Les actions de Plug Power PLUG.O ont baissé de 20,1 % à 1,71 $ dans des

le fabricant de piles à hydrogène cherche à lever des fonds pour refinancer sa dette

** PLUG, basé à Slingerlands, New York, annonce () une offre privée d'obligations convertibles d'une valeur de 375 millions de dollars (CBs) à échéance 2033

** La société prévoit d'utiliser environ 243 millions de dollars du produit net pour rembourser entièrement le principal en circulation de ses débentures garanties à 15 %, ainsi que les frais de résiliation connexes

** Elle prévoit d'utiliser le reste pour acheter des billets supplémentaires, pour financer le rachat de la totalité ou d'une partie de ses obligations à 7 % échéant en 2026, entre autres

** PLUG a une capitalisation boursière d'environ 3 milliards de dollars

** Les actions de PLUG ont terminé mardi en hausse de 2,6 % à 2,14 $. Les actions ont perdu environ 37% au cours du mois dernier, ce qui leur permet d'être en hausse marginale depuis le début de l'année ** Le 7 octobre, PLUG a nommé Jose Luis Crespo, un initié de , au poste de directeur général, succédant ainsi à Andy Marsh, dirigeant de longue date

** Sur 25 analystes couvrant PLUG, les recommandations sont réparties comme suit: 6 "acheter", 14 "conserver" et 5 "vendre" ou "vendre fortement"; la prévision médiane est de 2,50 $, selon les données de LSEG