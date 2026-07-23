Plombée par le prix du kérosène, American Airlines décroche après ses résultats

(Zonebourse.com) - La compagnie a publié des bénéfices trimestriels en forte contraction, mais qui restent toutefois supérieurs au consensus qui était encore plus pessimiste. Dans le même temps, le groupe est parvenu à générer un chiffre d'affaires record grâce à une demande qui reste vive et à ses hausses de prix. En revanche, l'abaissement des prévisions pèse sur le titre qui lâche près de 8% à New York.

American Airlines a enregistré un résultat net publié de 71 MUSD au titre de son 2e trimestre, soit une baisse de 88,1% par rapport aux 599 MUSD réalisés un an plus tôt. La baisse était toutefois largement anticipée par le consensus qui ciblait même un résultat net inférieur, à 68,1 MUSD.

En données ajustées hors éléments exceptionnels nets, le résultat net s'élève à 99 MUSD, en recul de 84,2% sur un an.

Le bénéfice par action (BPA) dilué publié ressort ainsi à 0,11 USD (consensus : 0,09 USD), tandis que le BPA dilué ajusté s'établit à 0,15 USD, contre 0,95 USD au deuxième trimestre 2025.

Le chiffre d'affaires atteint quant à lui un niveau record de 16,7 MUSD (en ligne avec le consensus), marquant une hausse de 16,3% en glissement annuel.

Selon la compagnie, la vigueur des revenus du groupe et la poursuite des gains d'efficacité ont contribué à absorber un environnement particulièrement défavorable. Les dépenses de carburant ont en effet augmenté de plus de 2,2 milliards de dollars, soit 83% sur un an. American Airlines est néanmoins parvenue à compenser près de la moitié de ce surcoût au deuxième trimestre grâce à une hausse des tarifs.

En ce qui concerne ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2026, le groupe abaisse sa guidance et cible un BPA ajusté compris entre -0,65 et 0,65 USD (vs de -0,1 à 1,1 USD précédemment). Cette révision intègre un impact défavorable estimé à environ 6 MdsUSD lié à la hausse des prix du carburant pour avions.

Réagissant à cette publication Jefferies confirme son conseil "conserver" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 18 dollars.

Selon le broker, la révision à la baisse de la prévision de bénéfice par action est liée à "la flambée du carburant par rapport au début du mois de juillet". La note souligne que cette hausse représente un "vent contraire de 1,7 milliard de dollars sur un an au troisième trimestre".

L'analyste met toutefois en avant des dynamiques commerciales encourageantes, observant que "la demande gérée des entreprises a augmenté de 26% sur un an" au deuxième trimestre et que "les recettes unitaires Premium ont surperformé la cabine principale de plus de 4 points".

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