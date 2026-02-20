Plombé par William Peel, MBWS déçoit les attentes et rechute en Bourse
Le propriétaire de la vodka Sobieski, du cognac Gautier et de la tequila San José, indique avoir généré des ventes totales de 172 millions d'euros l'an dernier, contre 188,4 millions en 2024, là où les analystes d'Oddo BHF attendaient autour de 178 millions.
En données organiques, l'activité s'inscrit en recul de 8,6%.
Sur le 4ème trimestre, son chiffre d'affaires a diminué de 6,9% à 44,6 millions d'euros.
Dans son communiqué, MBWS explique que l'exercice 2025 a été marqué par un contexte international instable, avec des impacts globalement négatifs sur
l'économie, et des tensions persistantes sur le marché mondial des vins et spiritueux.
"Les performances du groupe ont ainsi souffert en France du contexte d'âpreté des négociations commerciales avec certains acteurs de la grande distribution et du déréférencement de la marque William Peel dans les enseignes concernées pour la quasi-totalité de l'année", explique l'entreprise.
"A l'international, de nombreux distributeurs ont diminué de façon significative leurs niveaux de stocks, voire de manière drastique pour certains, et les négociations commerciales ont été également tendues", ajoute-t-elle, mentionnant également l'impact des hausses de droits de douane à l'importation.
Soulignant que toutes ces tendances semblent se prolonger en 2026, la société indique avoir mis en place, à la mi-2025, un ensemble de mesures d'atténuation de ces risques afin de préserver au mieux sa performance financière du groupe et de limiter les effets induits par cette la baisse de l'activité.
Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo expliquent désormais attendre davantage de visibilité sur la capacité de l'entreprise à redresser sa rentabilité après tous les efforts déployés ces dernières années
"Le marché des spiritueux reste compliqué en France comme à l'international", explique la banque privée parisienne, qui maintient son opinion "neutre" sur le titre tout en abaissant son objectif de cours de 3 à 2,7 euros.
"MBWS pourrait faire face à une pression concurrentielle plus ardue cette année de la part de grands acteurs du secteur", prévient Oddo BHF.
A la Bourse de Paris, l'action cédait 3,2% à moins de 2,7 euros vendredi à la mi-journée pour revenir à des plus bas depuis la fin 2023.
