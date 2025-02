PLFSS: l'exécutif propose de porter à 300 millions d'euros le fonds d'urgence pour les Ehpad

(AOF) - "Sur les Ehpad, nous proposons de tripler le fonds d’urgence voté à l’initiative du Sénat, en le passant de 100 millions d’euros à 300 millions d’euros", affirme la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin, dans un entretien accordé au "Parisien" de dimanche 2 février, alors que le PLFSS (Projet de loi de financement de la Sécurité sociale) arrive ce lundi en séance publique à l’Assemblée nationale.

Jean-Christophe Amarantinis, président confédéral du Synerpa qui représente les acteurs privés de la filière grand âge, "salue" cette annonce qui "répond à l'alerte lancée" par ses soins ces dernières semaines. "Nous resterons vigilants à son application au secteur privé", ajoute-t-il

Il demande à "poursuivre au plus vite le travail de concertation relatif au financement de l'avenant 33" et réitère sa demande de "revalorisation significative de la dotation soins 2025 et de solutions" pour les SAAD (Services d'aide et d'accompagnement à domicile) qui "se trouvent dans une situation critique".