PLFSS 2025: "vive inquiétude" du secteur du grand âge

Le Synerpa appelle les pouvoirs publics à "prendre la pleine mesure de l'urgence nationale que représente le grand âge". "Sans des moyens financiers adéquats, c'est l'avenir du secteur, et de la société dans son ensemble, qui est en jeu".

Sur le volet social, les coupes budgétaires prévues, notamment sur les exonérations de charges patronales et les avantages liés à l'apprentissage, "auront un impact désastreux sur l'emploi et l'attractivité". "L'objectif annoncé de recrutement de 6 500 postes, dont le financement est opaque, reste bien en deçà des besoins", ajoute l'organisation.

Sur le volet économique, l'Ondam personnes âgées a augmenté "facialement" à 10%, "dont une partie est dévolue à la fusion des sections soins et dépendance, opérant un transfert d'un budget historiquement géré par les départements à l'assurance maladie", "soulève des questions quant aux nouveaux crédits réellement alloués" estime le Synerpa. Une analyse du texte permet d'estimer la revalorisation réelle de la dotation à 2 %, "bien loin des 6 % nécessaires pour pallier l'effet ciseaux cumulé depuis 2021 et couvrir les besoins en recrutement".

(AOF) - Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale "suscite une vive inquiétude dans le secteur" du grand âge, affirme le Synerpa, qui rassemble les acteurs du secteur. "Manquant d’ambition et de vision, ce texte ne répond ni aux défis actuels, ni à l’urgence démographique qui attend notre pays d’ici 2030". "Les dotations publiques restent insuffisantes face à l’inflation, tout comme les tarifs de l’aide à domicile, actuellement bien en deçà des coûts réels", et le projet de loi qui "aurait dû apporter des réponses à ces défis", "risque au contraire de fragiliser davantage le secteur".

