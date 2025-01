PLF2025 : la filière bâtiment demande le maintien des aides à la rénovation énergétique

(AOF) - 19 organisations professionnelles de la filière bâtiment "s’opposent fermement" dans un appel commun à "tout coup de rabot supplémentaire sur les dispositifs d’aides à la rénovation énergétique". "A l’heure où le secteur se bat tous les jours pour la relance de son activité, la préservation des dispositifs existants, dont MaPrimeRenov, est fondamentale", font-elles valoir. Le maintien de l’engagement financier de l’Etat "générera des bénéfices écologiques et des recettes fiscales pour l’Etat grâce à l’activité économique qu’il va permettre pour décarboner les logements".

"Arbitrer aujourd'hui en faveur du retrait de plus d'un demi-milliard d'euros pour la relance économique d'un secteur en difficulté et l'atteinte d'objectifs environnementaux serait une erreur sociale, économique, écologique et budgétaire" concluent les signataires en vue du vote prévu le 30 janvier.

On remarque parmi les signataires la FFB, la Capeb, et les organisations des professionnels des énergies renouvelables (SER, Enerplan).