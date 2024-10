PLF 2025: l’exécutif annonce le retrait de l’amendement autorisant les casinos en ligne

Le texte a par contre suscité les espoirs de l'Afjel qui rassemble les professionnels du jeu en ligne, qui appellent à " réguler cette activité comme l'ont fait les pays européens qui ont réussi à ramener rapidement et massivement les joueurs vers une offre sûre, fiscalisée et encadrée".

L'amendement déposé samedi dernier a provoqué une levée de boucliers dans le secteur des casinos physiques, qui prévoit la fermeture de 30 % des établissements et la suppression de 15 000 emplois en cas d'autorisation des casinos en ligne. La FDJ elle-même a accueilli "avec réserves" l'amendement déposé par l'exécutif, "qui ne précise pas les conditions de cette éventuelle ouverture.

(AOF) - Le ministre du Budget Laurent Saint-Martin a annoncé dimanche lors d’un entretien sur Radio J le retrait de l'amendement au PLF 2025 prévoyant l'autorisation encadrée des casinos en ligne en France. "Je suis très vigilant sur ce sujet-là. Il ne faut pas faire d'erreurs. Il ne faut pas que cela pénalise un certain nombre d'acteurs, notamment les casinos physiques", a déclaré le ministre. "Je crois qu'il nous faut de la concertation. Il faut se mettre autour de la table avec les ministres concernés pour regarder".

