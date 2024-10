PLF 2025: Bercy proposera par amendement une hausse de la taxe sur les billets d'avion

(AOF) - "Nous proposerons, par amendement, une hausse de la taxe sur les billets d’avion", a annoncé hier Antoine Armand, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie lors de la présentation du projet de loi de finances 2025. Bercy attend 1 milliard d’euros de cette taxe et prévoit l’inclusion des jets privés dans son périmètre. "L’augmentation sera mesurée mais il est normal que ceux qui voyagent beaucoup en avion contribuent davantage aux investissements que nous devons faire pour la transition écologique" a expliqué le ministre.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.