information fournie par Zonebourse • 05/11/2026 à 17:59

Plesio reporte la publication de son activité du troisième trimestre 2026

Le groupe Plesio (ex-Casino) annonce le report de la publication de son activité du troisième trimestre 2026, initialement prévue le vendredi 6 novembre, au lundi 9 novembre 2026.

Cette communication interviendra avant l'ouverture des marchés, selon les modalités habituelles.