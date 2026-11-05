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Plesio reporte la publication de son activité du troisième trimestre 2026
information fournie par Zonebourse 05/11/2026 à 17:59

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Le groupe Plesio (ex-Casino) annonce le report de la publication de son activité du troisième trimestre 2026, initialement prévue le vendredi 6 novembre, au lundi 9 novembre 2026.

Cette communication interviendra avant l'ouverture des marchés, selon les modalités habituelles.

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