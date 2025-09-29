 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plenitude (Eni) met en service une centrale solaire de 50 MW au Kazakhstan
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 10:54

Plenitude, filiale à 100% de Eni, annonce la mise en service d'une centrale solaire de 50 MW à Zhanaozen, dans la région de Mangystau (Kazakhstan). Ce projet, mené avec Eni et KazMunayGas (KMG), constitue la première étape d'une centrale hybride de 247 MW combinant solaire, éolien et gaz.

L'installation, équipée de plus de 80 000 panneaux photovoltaïques sur 80 hectares, devrait produire 86 GWh par an et alimenter les sites voisins de KMG.
Selon Federico Pugliese, directeur général de Plenitude Kazakhstan, ce lancement 'représente un jalon pour le Mangystau Hybrid Power Project et la transition énergétique du pays'.

Active dans plus de 15 pays, Plenitude dispose actuellement de 4,5 GW de capacité installée en renouvelables et vise 10 GW d'ici 2028. Le projet devrait contribuer à la transition énergétique de la région, tout en favorisant croissance locale, innovation et création d'emplois.

