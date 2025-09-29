Plenitude (Eni) met en service une centrale solaire de 50 MW au Kazakhstan
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 10:54
L'installation, équipée de plus de 80 000 panneaux photovoltaïques sur 80 hectares, devrait produire 86 GWh par an et alimenter les sites voisins de KMG.
Selon Federico Pugliese, directeur général de Plenitude Kazakhstan, ce lancement 'représente un jalon pour le Mangystau Hybrid Power Project et la transition énergétique du pays'.
Active dans plus de 15 pays, Plenitude dispose actuellement de 4,5 GW de capacité installée en renouvelables et vise 10 GW d'ici 2028. Le projet devrait contribuer à la transition énergétique de la région, tout en favorisant croissance locale, innovation et création d'emplois.
Valeurs associées
|15,194 EUR
|MIL
|-0,99%
A lire aussi
-
Frapper la Russie en profondeur avec des armes Made in USA ? "Il n'existe pas de sanctuaires", lance l'émissaire américain pour l'Ukraine
Ces déclarations s'inscrivent dans un changement de ton significatif de l'administration Trump vis-à-vis du conflit depuis quelques jours. Après la volte-face verbale de Donald Trump sur le déroulement de la guerre en Ukraine et les déboires du "tigre de papier" ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. En outre, l'indicateur de force, le RSI, ne vient pas contredire cette hypothèse. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer