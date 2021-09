Plenisfer recrute un gérant actifs réels et infrastructures

(NEWSManagers.com) - Plenisfer Investments SGR, la boutique de gestion fondée par des anciens de Pioneer et détenue en partie par Generali, a recruté Dhruv Narain en tant que gérant de portefeuilles actifs réels et infrastructures.

L' intéressé travaillera depuis les bureaux de Londres, récemment ouverts, et sera rattaché à Mauro Ratto, co-fondateur de Plenisfer et co-directeur des investissements et responsable de la société à Londres.

Dhruv Narain vient de GCM Grosvenor à Londres, où il était managing director des investissements dans les infrastructures. Il a aussi travaillé pour l' Abu Dhabi Investment Council, le fonds souverain d' Abou Dhabi.