Plastivaloire révise ses perspectives annuelles

(AOF) - Plastivaloire, fabricant de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation, a réalisé au troisième trimestre 2023-2024, un chiffre d’affaires de 188,6 millions d'euros, en recul de 15% par rapport au troisième trimestre 2022-2023. Cet effet de base défavorable, lié à un marché de la production automobile et industrielle moins dynamique, avait été anticipé par le groupe.

Le chiffre d'affaires trimestriel du secteur " Automobile " (pièces et outillages) ressort à 161,4 millions d'euros, en retrait de -9,1%, en ligne avec le recul des cadences et le démarrage retardé de certains programmes.

Le secteur " Industries " enregistre un chiffre d'affaires de 27,2 millions d'euros, en baisse de 38,7%, en raison de volumes moindres demandés momentanément par certains clients et du décalage dans le démarrage de nouveaux projets.

Côté perspectives, dans un contexte de ralentissement de ses différents marchés qui perdure, le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires autour de 760 millions d'euros contre 770 millions d'euros pour l'exercice 2023-2024, avec une marge d'Ebitda annuelle autour de 6,5%.

