Plastivaloire: repli de 8% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - Plastivaloire annonce avoir réalisé au premier trimestre 2024-25 (octobre à décembre 2024) un chiffre d'affaires de 162,2 millions d'euros, en repli de 7,9% (-7,2% à taux de change constant), dont des baisses de 5,9% en automobile et de 16,5% en industriel.



Sur la période, le groupe explique avoir été confronté, 'comme l'ensemble du marché, à un ralentissement des cadences de certains programmes en raison d'une conjoncture incertaine et de niveaux de stocks élevés, en particulier en Amérique du Nord'.



Il s'attend dans les prochains trimestres à une activité affectée par les difficultés du marché automobile mondial, mais anticipe une accélération de la croissance du CA 'pièces' ainsi qu'un niveau de facturations d'outillages plus important qu'au premier trimestre.





