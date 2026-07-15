Plastivaloire renoue avec les bénéfices au premier semestre

Le fabricant de pièces plastiques complexes a enregistré un chiffre d'affaires de 352,7 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2025-2026, en hausse de 1,9% sur un an, malgré un contexte économique et géopolitique toujours incertain.

Portée par une amélioration de la marge brute et une bonne maîtrise des coûts, la rentabilité opérationnelle progresse, avec une marge d'Ebitda de 9%, contre 8,6 % un an plus tôt.

Le groupe retrouve également le chemin des bénéfices, affichant un résultat net de 2,8 millions d'euros, après une perte de 3,1 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent.

Plastivaloire a par ailleurs généré un free cash-flow positif de 5,4 millions d'euros, tout en maintenant un endettement net stable à 163,4 millions d'euros.

Le groupe souligne également avoir conclu un nouvel accord avec ses partenaires financiers, permettant d'allonger la maturité de sa dette et de

renforcer sa flexibilité financière.

Pour la suite de l'exercice, Plastivaloire confirme son objectif d'un chiffre d'affaires d'environ 690 millions d'euros, mais ajuste avec prudence sa prévision de marge d'EBITDA, désormais attendue entre 8,5% et 9 %, contre un objectif précédent d'"autour de 9%".

Le groupe évoque les incertitudes liées à la situation géopolitique au Moyen-Orient et les tensions inflationnistes sur les matières premières, dont l'impact pourrait peser temporairement sur la rentabilité au second semestre.