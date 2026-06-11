Plastivaloire rejoint Euronext Growth Paris ce 12 juin

Plastivaloire annonce que le transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment C) vers Euronext Growth Paris sera effectif ce 12 juin, transfert mis en oeuvre par le conseil d'administration après l'autorisation donnée par l'assemblée générale des actionnaires du 31 mars dernier.

Le code ISIN d'identification des actions Plastivaloire restera inchangé (FR0013252186) et le mnémonique deviendra ALPVL à compter du 12 juin. Ce transfert permettra au fabricant de pièces plastiques complexes de bénéficier de certains allègements réglementaires tout en lui permettant de continuer à profiter de l'attrait des marchés financiers.

Il prévoit néanmoins de maintenir une politique de communication financière comparable à celle mise en oeuvre à ce jour et continuera notamment à publier son chiffre d'affaires trimestriel, à appliquer les normes IFRS pour les comptes consolidés et à se conformer aux exigences de la CSRD pour ce qui concerne les informations de durabilité.