Plastivaloire: l'activité résiste, objectifs confirmés information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - Plastivaloire, un fabricant de pièces plastiques destinées aux produits de grande consommation, a fait état hier soir d'une bonne résistance de son activité au 2ème trimestre et confirmé dans la foulée ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.



Le groupe dit avoir enregistré sur le trimestre clos fin mars un chiffre d'affaires en recul limité de 3% à 183,8 millions d'euros, dont un repli de 2,7% à taux de change constant.



La société - qui évoque un contexte économique 'toujours morose' pesant sur ses volumes de production - précise que le chiffre d'affaires trimestriel du segment automobile est ressorti à 151,4 millions, en repli de 3,9%.



Celui de l'industrie a renoué avec une légère croissance, de 1,4% à 32,4 millions d'euros, sous l'effet d'une demande un peu mieux orientée.



Sur l'ensemble du 1er semestre 2024-2025, son chiffre d'affaires a diminué de 5,4% à 346 millions d'euros, une performance que Plastivaloire juge 'en ligne' avec son objectif annuel de 665 millions d'euros.



Le groupe confirme ainsi viser un chiffre d'affaires autour de 665 millions d'euros sur l'exercice, avec une marge opérationnelle (Ebitda) attendue sur le premier semestre en ligne avec sa prévision annuelle d'une marge 'légèrement supérieure à 7,7%'.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap saluent une 'activité stabilisée' et maintiennent leur recommandation 'conserver' avec un objectif de cours de 1,4 euro.



A la Bourse de Paris, l'action Plastivaloire reculait d'environ 0,7% vendredi matin, donnant une capitalisation boursière de 28,5 millions d'euros. Le titre est pratiquement inchangé depuis le début de l'année.





