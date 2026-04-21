 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Plastivaloire décroche médaille d’or EcoVadis, classé parmi les 5 % meilleurs en ESG
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 20:15

* Plastivaloire obtient médaille d’or EcoVadis pour performance ESG, classement dans top 5 % des entreprises évaluées. * Score global 2026 à 84/100, contre 67/100 en 2025. * Résultat 2026 en hausse de 34 points par rapport à 2024 (50/100), reflétant montée en puissance du programme ESG B2P « Blue Planet Blue Project ». * Scores 2026 : environnement 83/100, éthique 86/100. * Autres volets 2026 : social 79/100, achats responsables 83/100. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Plastivaloire - Plastiques du Val de Loire SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/AF83601906A149332EB4D95192C7C1A58EE6191C

Valeurs associées

PLASTiVALOIRE
2,120 EUR Euronext Paris +0,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank