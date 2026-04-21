Plastivaloire décroche médaille d’or EcoVadis, classé parmi les 5 % meilleurs en ESG

* Plastivaloire obtient médaille d’or EcoVadis pour performance ESG, classement dans top 5 % des entreprises évaluées. * Score global 2026 à 84/100, contre 67/100 en 2025. * Résultat 2026 en hausse de 34 points par rapport à 2024 (50/100), reflétant montée en puissance du programme ESG B2P « Blue Planet Blue Project ». * Scores 2026 : environnement 83/100, éthique 86/100. * Autres volets 2026 : social 79/100, achats responsables 83/100. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Plastivaloire - Plastiques du Val de Loire SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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