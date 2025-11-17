Plastivaloire confirme son objectif de marge d'Ebitda annuelle

(AOF) - Plastivaloire a enregistré un chiffre d'affaires de 169,5 millions d'euros au quatrième trimestre de l'exercice 2024-2025, clos fin septembre, en croissance de 0,7%. Il a progressé de 2,5% à taux de change constants. L'équipementier automobile affiche un chiffre d'affaires annuel à 703,1 millions d'euros, " un niveau stable par rapport à l'exercice précédent mais supérieur à l'objectif annoncé fin août 2025 (autour de 690 millions d'euros). Les revenus annuels ont augmenté de 1,3% à taux de change constants.

Plastivaloire a confirmé son objectif d'atteindre une marge d'Ebitda annuelle supérieure à 8%, comme indiqué en août 2025. Le groupe indique rester "vigilant et poursuit ses efforts pour adapter sa structure de coûts et de financement au niveau d'activité".

Les objectifs annuels pour le prochain exercice seront précisés le 16 décembre 2025, lors de la publication des résultats 2024-2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS