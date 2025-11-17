 Aller au contenu principal
Plastivaloire confirme son objectif de marge d'Ebitda annuelle
information fournie par AOF 17/11/2025 à 18:09

(AOF) - Plastivaloire a enregistré un chiffre d'affaires de 169,5 millions d'euros au quatrième trimestre de l'exercice 2024-2025, clos fin septembre, en croissance de 0,7%. Il a progressé de 2,5% à taux de change constants. L'équipementier automobile affiche un chiffre d'affaires annuel à 703,1 millions d'euros, " un niveau stable par rapport à l'exercice précédent mais supérieur à l'objectif annoncé fin août 2025 (autour de 690 millions d'euros). Les revenus annuels ont augmenté de 1,3% à taux de change constants.

Plastivaloire a confirmé son objectif d'atteindre une marge d'Ebitda annuelle supérieure à 8%, comme indiqué en août 2025. Le groupe indique rester "vigilant et poursuit ses efforts pour adapter sa structure de coûts et de financement au niveau d'activité".

Les objectifs annuels pour le prochain exercice seront précisés le 16 décembre 2025, lors de la publication des résultats 2024-2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

PLASTiVALOIRE
1,8900 EUR Euronext Paris -0,53%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

