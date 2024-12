Plastivaloire a vu son activité et sa rentabilité reculer en 2023-2024

(AOF) - Plastivaloire affiche en 2023/2024 un Ebitda de 54,2 millions d’euros, contre 69,4 millions l’an passé. Le fabricant de pièces plastiques complexes a vu sa marge d’Ebitda passer de 8,3% à 7,7% pour un chiffre d’affaires passé de 834,2 à 703,5 millions d’euros. Le groupe explique ce repli de 7% de l’activité à données comparables, par des retards dans le lancement de programmes des constructeurs et des cadences de production moins importantes que prévu, dans une conjoncture morose.

Dans un contexte économique et politique incertain, notamment pour la production automobile européenne et américaine, Plastivaloire estime qu'il "devrait faire preuve de résistance" en 2024-2025 "grâce à un portefeuille de commandes solide et à la montée en puissance des nombreux programmes lancés récemment dans l'automobile" (plus de 25 sur l'exercice précédent).

Le groupe anticipe un chiffre d'affaires 2024-2025 autour de 700 millions d'euros, stable sur un an, avec "une contribution attendue plus importante de pièces par rapport aux outillages". Plastivaloire vise une marge d'EBITDA légèrement supérieure à celle de 7,7% réalisée sur l'exercice précédent. Il souligne que sa priorité restera également "la génération de cash-flow positif afin de poursuivre la trajectoire de désendettement".

