Plastic Omnium: salué pour ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 13:42

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium grimpe de près de 5% et signe ainsi la plus forte hausse du SBF120, salué pour la publication par l'équipementier automobile de résultats semestriels supérieurs aux attentes, marquant 'un début solide et encourageant pour l'année', selon Oddo BHF.



Le bureau d'études souligne que la marge opérationnelle, de 210 millions d'euros, et le free cash-flow ajusté, de 137 millions, ont battus de 4% et 26% respectivement les consensus, et que l'activité éclairage a déjà atteint pour la première fois le point mort en juin.



En termes d'activité, Plastic Omnium a réalisé une hausse de 34,7% de son chiffre d'affaires économique à 5,81 milliards d'euros, dont +20,2% en organique, et une surperformance de +8,9 points de la production automobile mondiale, et ce dans toutes les régions.



'Le niveau particulièrement élevé des prises de commandes illustre l'accélération de Plastic Omnium aussi bien dans l'éclairage, l'hydrogène et l'électrification, que dans ses activités historiques', pointe son directeur général Laurent Favre qui confirme les objectifs annuels.