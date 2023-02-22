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Plastic Omnium-EBITDA en hausse à 864 millions d'euros en 2022
information fournie par Reuters22/02/2023 à 07:08

22 février (Reuters) - Compagnie Plastic Omnium SE

PLOF.PA :

* CHIFFRE D’AFFAIRES ÉCONOMIQUE DE 9 477 MILLIONS D’EUROS EN 2022, EN HAUSSE DE +18,2% PAR RAPPORT À 2021

* L’EBITDA S’ÉLÈVE À 864 MILLIONS D’EUROS EN 2022, CONTRE 771 MILLIONS D’EUROS EN 2021

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE S’ÉTABLIT À 168 MILLIONS D’EUROS EN 2022 CONTRE 126 MILLIONS D'EUROS EN 2021

* LE CONSEIL D’ADMINISTRATION PROPOSERA, À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 AVRIL, UN DIVIDENDE DE 0,39 EURO PAR ACTION

* AU 31 DÉCEMBRE 2022, L’ENDETTEMENT NET DU GROUPE S’ÉLÈVE À 1 669 MILLIONS D’EUROS CONTRE 854 MILLIONS D’EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2021

* OBJECTIFS 2023: CHIFFRE D’AFFAIRES ÉCONOMIQUE EN FORTE CROISSANCE ET SURPERFORMANCE PAR RAPPORT À LA PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE

* OBJECTIFS 2023: MARGE OPÉRATIONNELLE SUPÉRIEURE À 400 MILLIONS D’EUROS, EN PROGRESSION DE PLUS DE +10%

* OBJECTIFS 2025: REVOIT À LA HAUSSE OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES ÉCONOMIQUE QU’IL ANTICIPE DÉSORMAIS AU-DESSUS DE 11,5 MILLIARDS D’EUROS À HORIZON 2025

* OBJECTIFS 2025: MARGE OPÉRATIONNELLE EN EUROS EN CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE SUPÉRIEURE À +15% ENTRE 2022 ET 2025

* OBJECTIFS 2023: CASH-FLOW LIBRE SUPÉRIEUR À 260 MILLIONS D’EUROS

* OBJECTIFS 2025: CASH-FLOW LIBRE COMPRIS ENTRE 3% ET 4% DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Texte original sur Eikon ID:nNDL9zxdFZ Pour plus de détails, cliquez sur PLOF.PA

(Gdansk Newsroom)

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