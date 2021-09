Plant Advanced Technologies PAT : "À l’aube d’une nouvelle histoire"

Plant Advanced Technologies PAT, acteur français de biotechnologie se positionne sur le marché des extraits de plantes via l’identification et la production de molécules rares à haute valeur ajoutée. Avec son récent partenariat avec le géant de la chimie Clariant, Plant Advanced Technologies devrait accélérer le déploiement de ses produits en France et en Europe, tout en conservant une politique d’investissement soutenue. Par ailleurs, le pipe de produits développés et en cours de développement devrait permettre d’enregistrer une forte hausse de sa croissance sur la période 2020-23e avec un TCAM du CA de +42,7%.



Les produits Plant Advanced Technologies PAT disposent d’un potentiel de marché considérable en raison 1/ d’un univers végétal riche et prometteur, 2/ d’une technologie d’identification rapide des actifs et 3/ d’une technologie de production depuis les racines des plantes et via l’ingénierie métabolique.



Si dans un premier temps les investissements (R&D, commerciaux) pèseront sur les résultats, nous pensons que la société sera en mesure de dégager des bénéfices à partir de 2023 à la faveur du décollage des ventes (EBE 2023 0,5 M€ vs -1,4 M€ en 2020). A terme, nous estimons que Plant Advanced Technologies PAT devrait s’aligner sur les standards du secteur et afficher une marge opérationnelle supérieure à 20%.



Notre valorisation de PAT fait ressortir un objectif de cours à 28,00 €. Compte tenu du potentiel de hausse (+49%), nous initions la couverture avec une opinion à l’Achat.