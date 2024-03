Plans d'épargne salariale : les encours ont atteint un niveau record de 187,8 milliards d'euros en 2023, selon l'AFG

( AFP / INA FASSBENDER )

Les plans d'épargne salariale et d'épargne retraite bénéficient à 12,5 millions de salariés en France.

Un niveau record. Les encours des plans d'épargne salariale et d'épargne retraite ont atteint 187,8 milliards d'euros en 2023, selon une enquête de l'Association Française de la Gestion financière (AFG) publiée ce jeudi 21 mars.

Selon l'AFG, ce niveau historique est notamment permis "grâce aux mesures adoptées dans la loi Pacte" en 2019, un texte qui visait à simplifier des normes jugées bloquantes pour la croissance des entreprises, en particulier les plus petites et moyenne. Les encours des plans d'épargne salariale et d'épargne retraite, qui bénéficient à 12,5 millions de salariés en France, ont atteint 187,8 milliards d'euros en 2023 et sont en progression de 15,7% sur un an. Dans le détail, en France, 397.200 entreprises avaient mis en place des plans d'épargne salariale ou des plans d'épargne retraite en 2023, un chiffre en augmentation de 5% par rapport à 2022 et de 47% comparé à 2012, détaille l'AFG. L'épargne salariale provient de la participation, de l'intéressement et de l'abondement de l'employeur, ou de versements volontaires.

La gestion pilotée est particulièrement plébiscitée

La gestion pilotée, c'est-à-dire confiée aux opérateurs professionnels, est particulièrement plébiscitée, deux tiers (66%) des porteurs de ce genre de produit d'épargne ayant choisi ce mode gestion, qui cumule 11,2 milliards d'euros d'encours. Selon l'AFG, 51% des encours d'épargne retraite des porteurs de moins de 30 ans est en gestion pilotée en 2023. Au sein de cette catégorie, 63% des portefeuilles sont investis en actions, "contre 33% pour l'ensemble des classes d'âge en gestion pilotée".

La semaine de l'épargne salariale, lancée en 2017 pour mieux faire connaître le dispositif auprès des salariés et des entreprises, se tiendra du 25 au 29 mars 2024, à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers (AMF), la Direction générale du Trésor, la Direction générale du Travail, l'Association Française de la Gestion financière (AFG) et La finance pour tous. Cette année, "l'édition s'inscrit dans le contexte particulier de la loi sur le partage de la valeur en entreprise adoptée par l'Assemblée nationale le 22 novembre", notent ces derniers dans un communiqué commun. "La principale nouveauté réside dans l'obligation faite aux entreprises de 11 à 49 salariés dégageant un certain niveau de bénéfices, de mettre en place, à compter de 2025, au moins un dispositif de partage de la valeur, qu'il s’agisse de participation, d'intéressement, d'abondement sur un plan d'épargne salariale ou encore d'une prime de partage de la valeur (PPV)", ont-il poursuivi.