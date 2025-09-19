Planisware va ouvrir des centres de données au Canada
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 07:07
L'implantation de deux nouveaux data centers à Montréal et Toronto vient compléter le dispositif nord-américain existant, chaque data center étant localisé au sein d'installations opérées par des fournisseurs de premier plan.
Le groupe de plateformes SaaS pour l'économie de projets pourra fournir des performances optimisées et des solutions d'hébergement locales des données des entreprises qui doivent faire face à un environnement réglementaire en constante évolution.
Selon son directeur général Loïc Sautour, cet investissement 'marque une étape importante dans la stratégie de croissance internationale de Planisware et sera déterminant pour la signature de nombreux nouveaux contrats dans les années à venir'.
Valeurs associées
|19,000 EUR
|Euronext Paris
|+5,67%
