SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 876,50
+0,26%
Indices
Planisware va ouvrir des centres de données au Canada
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 07:07

Planisware annonce l'ouverture imminente de nouveaux centres de données au Canada, qui lui permettra de renforcer davantage les capacités de ses services cloud avec une sécurité et une conformité accrues pour sa base de clients nord-américains croissante.

L'implantation de deux nouveaux data centers à Montréal et Toronto vient compléter le dispositif nord-américain existant, chaque data center étant localisé au sein d'installations opérées par des fournisseurs de premier plan.

Le groupe de plateformes SaaS pour l'économie de projets pourra fournir des performances optimisées et des solutions d'hébergement locales des données des entreprises qui doivent faire face à un environnement réglementaire en constante évolution.

Selon son directeur général Loïc Sautour, cet investissement 'marque une étape importante dans la stratégie de croissance internationale de Planisware et sera déterminant pour la signature de nombreux nouveaux contrats dans les années à venir'.

Valeurs associées

PLANISWARE
19,000 EUR Euronext Paris +5,67%
