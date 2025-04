Planisware : solide croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2025

(AOF) - Planisware a généré un chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 à 47,5 millions d’euros en hausse de 16% à taux de change courants principalement grâce au succès continu de la plateforme SaaS du groupe. A taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires a atteint 14,3% (+5,9 millions d'euros), en ligne avec la trajectoire prévue pour atteindre une croissance du chiffre d'affaires "mid-to-high teens" en 2025. Le chiffre d'affaires récurrent s'est élevé à 43,9 millions d'euros (92% du chiffre d'affaires total), en croissance de 16,2% à taux de change constants.

"Au premier trimestre 2025, malgré des cycles de vente qui restent plus longs par rapport à la même période de l'année précédente, les clients et prospects ont exprimé un besoin accru pour des solutions avancées de gestion de portefeuilles de projets stratégiques, afin de gagner en visibilité et en agilité pour s'adapter à l'environnement incertain actuel", explique le groupe au sujet de sa dynamique commerciale.

Tenant compte de la solidité de son pipeline commercial, et reconnaissant un niveau élevé d'incertitudes susceptibles d'allonger encore les cycles de vente et de retarder le démarrage de nouveaux contrats, Planisware confirme ses objectifs 2025.

La croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants est attendue entre 15% et 20% (mid-to-high teens).

La marge d'Ebitda ajusté devrait progresser d'environ 35% et le taux de conversion en trésorerie d'environ 80% est confirmé.

AOF - EN SAVOIR PLUS