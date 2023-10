Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Planisware: report de l'introduction en bourse information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 15:53









(CercleFinance.com) - Planisware, éditeur de logiciels SaaS B2B pour la Project Economy, annonce sa décision de reporter son introduction en bourse (IPO) sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment A), en raison de conditions de marché difficiles.



S'il reconnait 'le niveau d'engagement et d'intérêt que les investisseurs ont manifesté pour l'IPO', le cofondateur et président Pierre Demonsant explique que 'l'environnement de marché s'est récemment détérioré, incitant les investisseurs à la plus grande prudence'.



Pour rappel, l'opération devait comprendre la vente d'au maximum 15.085.000 actions cédées, à une fourchette de prix indicative de 16 à 18 euros par action, assortie d'une option de surallocation pour un maximum de 15% du nombre d'actions cédées initiales.





Valeurs associées PLANISWARE Euronext Paris 0.00%