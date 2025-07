Planisware: ouverture d'un bureau en Corée du Sud information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels SaaS Planisware annonce l'ouverture d'un bureau à Séoul, dans le cadre de sa stratégie de développement international l'amenant à renforcer son ancrage en Asie, où elle est déjà présente à Singapour et au Japon.



'Cette présence nouvelle en Corée du Sud nous permettra de soutenir notre croissance au sein d'une économie reconnue pour son excellence technologique et son dynamisme industriel', explique le directeur général Loïc Sautour.



Ce bureau vise à développer des relations avec de nouveaux acteurs sud-coréens, en leur apportant un accompagnement de proximité, tout en consolidant les liens avec les clients existants, notamment les filiales de grands groupes internationaux.



A la tête de sa filiale sud-coréenne, Planisware a nommé Victor Mercier qui a rejoint la société en 2021 pour y occuper pendant plus de quatre ans le poste de directeur de projet, après avoir passé plus de sept ans chez Accenture.





Valeurs associées PLANISWARE 23,3500 EUR Euronext Paris +2,19%