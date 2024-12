Planisware: entrée dans le SBF 120 et le CAC Mid 60 information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Planisware annonce son entrée dans l'indice SBF 120, regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière, ainsi que dans le CAC Mid 60, à partir du 20 décembre, post-clôture.



Cette intégration, qui fait suite à la révision trimestrielle des indices d'Euronext Paris par son conseil scientifique, intervient sept mois après l'introduction en bourse réussie de l'éditeur de logiciels SaaS de gestion de projets.



'L'entrée dans cet indice de référence est le fruit d'une performance boursière portée par la confiance des investisseurs. C'est également une nouvelle étape importante pour Planisware qui pourra bénéficier des effets positifs liés à une visibilité accrue', juge-t-il.





Valeurs associées PLANISWARE 27,55 EUR Euronext Paris +1,79%