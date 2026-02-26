Planisware en forte baisse, le marché sanctionne des prévisions jugées trop mesurées
Aux alentours de 14h, le titre du spécialiste des plateformes d'IA dédiées à l'économie des projets cède 11% à 14,2 euros pour revenir à un plus bas historique depuis son introduction en Bourse d'avril 2024, quand le SBF 120 progresse de 0,6% dans le même temps.
Le groupe parisien, qui avait revu à la baisse ses perspectives de croissance pour 2025 en juillet dernier, indique que son chiffre d'affaires s'est élevé à 198 millions d'euros l'an dernier, en hausse de 7,9% à taux de change courants.
A taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires atteint 10,3%, là où le consensus visait 10,1%.
Au niveau de la rentabilité, l'Ebitda ajusté a atteint 74,1 millions d'euros ( 14,7% par rapport à 2024), au-delà de la prévision moyenne du marché (71 millions d'euros) ce qui représente 37,4% du chiffre d'affaires, un niveau significativement supérieur à l'objectif d'environ 36% que s'était fixé l'entreprise.
Cité dans un communiqué, Loïc Sautour, le directeur général, évoque des résultats annuels qui se sont révélés "particulièrement solides" malgré un contexte économique et géopolitique jugé "particulièrement défavorable".
Le groupe s'est fixé pour son nouvel exercice un objectif de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires à taux de change constants assorti d'une marge d'Ebitda ajusté d'environ 37%.
"Nous sommes (...) surpris du maintien de la guidance de chiffre d'affaires 2026 à 10% à changes constants, identique à l'année précédente qui s'était déroulée dans un contexte de fort ralentissement de signatures", estiment les analystes de Portzamparc.
"Cet objectif prudent nous paraît en contradiction avec le discours portant sur le retour des prises de commandes", juge la société de Bourse, qui affiche une recommandation "acheter" avec un objectif de cours de 25 euros.
Les analystes d'UBS, eux aussi à l'achat avec une cible de 28 euros, saluent pour leur part une fin d'exercice 2025 "plus robuste que prévu", tout en rappelant le récent désamour éprouvé par les investisseurs à l'égard des éditeurs de logiciels proposant des modèles d'abonnement "SaaS" face à la récente émergence des applications d'IA à bas coûts.
