Planisware confirme ses objectifs annuels après un bon troisième trimestre
information fournie par AOF 21/10/2025 à 08:56

(AOF) - Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de Planisware a atteint 49,6 millions d’euros, en progression de 5,7% à taux de change courants, ou de 9% à taux de change constants. La société précise que ce niveau de croissance a été réalisé dans un environnement économique et géopolitique difficile qui a impacté la durée des cycles de décision des clients au cours des derniers trimestres. Sur les neuf premiers mois de l’année, à taux de change constants, les revenus ont connu une hausse de 10,3%, contre +11% sur le premier semestre.

Le spécialiste des plateformes SaaS B2B basées sur l'IA pour le secteur de l'Economie de projet a confirmé ses objectifs annuels. Il table sur une progression de son chiffre d'affaires, à taux de changes constants, de l'ordre de 10%, et sur une marge d'Ebitda ajusté d'environ 36%.

Points clés

- Numéro 1 mondial de l’édition de logiciels SaaS B2B en économie de projet, créé en 1996 ;

- Chiffre d’affaires de 183,4 Ms€ réalisé à 89 % dans les activités récurrentes, dont 50 % dans les contrats SaaS & hébergement, 27 % dans le support évolutif, 10 % dans la maintenance et 6 % dans le support de facturation & abonnement, les 11 % restant provenant des licences perpétuelles et de l’implémentation ;

- Montée de l’international, la part de l’Europe diminuant à 48 %, devant l’Amérique du nord pour 44 % et le reste du monde, notamment le Japon, Singapour et le Moyen-Orient ;

- 5 grands piliers de croissance : le pilotage de l’innovation & développement, pour 53 % des revenus, le soutien à l’engineering & la production (22 %), la gouvernance et la transition digitale (18 %) et l’optimisation de la rentabilité via l’automation des processus ;

- Ambition « Scale and Expand » :

- Scale :Ventes croisées et fertilisation, renforcement des piliers existants & aux États-Unis, Europe, Japon,

- Expand : nouvelles fonctionnalités, nouveaux piliers, nouvelles géographies

- Capital contrôlé par les fondateurs (63,3 %) et les collaborateurs (4,9 %), Pierre Demonsant présidant le conseil de 7 administrateurs. Loïc Sautour étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- faiblesse des besoins en fonds de roulement, les contrats de souscription étant facturés avant la livraison des services,

- dynamique commerciale : obtention de nouveaux clients et expansion des solutions & services à partir des contrats SaaS & hébergement, d’om un taux de rétention de 121 %,

-innovation nourrie par 12 % du chiffre d’affaires :

- infrastructure cloud détenue en propre,

- propriété totale de la plateforme unifiée sans dépendance à des tiers,

- déploiement des outils d’intelligence artificielle,

- Stratégie environnementale en cours de redéfinition :

- mesure rigoureuse de l’empreinte carbone de chacune des activités,

- pro-action auprès des fournisseurs,

- data centers totalement alimentés en énergie renouvelable;

- Visibilité de l’activité, 92 % du chiffre d’affaires provenant de revenus récurrents ;

- Bilan très sain : 180 M€ de trésorerie nette dont 33 M€ de génération de trésorerie à fin juin.

Défis

- Incertitudes sur le calendrier de démarrage des contrats et la durée du cycle de vente, allongée par l’attentisme des clients ;

- Sensibilité à la faiblesse du dollar vs l’euro ;

- Poursuite de la pénétration du marché de la défense aux besoins spécifiques (pas de recours aux logiciels SaaS) ;

- Retour de la défiance des investisseurs, après le deuxième avertissement sur chiffre d’affaires en moins d’un an ;

- Après des chiffres semestriels décevants (hausse de 11 % « seulement » des revenus mais progression de 15,8 % du bénéfice opérationnel et de 35,5 % du bénéfice net), objectifs 2025 abaissés : croissance de 10 % environ du chiffre d’affaires, légère hausse de la marge opérationnelle à 36 % environ et conversion en trésorerie disponible de 80 % ;

- Dividende 2024 en légère hausse à 0,31 €.

Valeurs associées

PLANISWARE
21,3500 EUR Euronext Paris +5,69%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

