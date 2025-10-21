Planisware confirme ses objectifs annuels après un bon troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de Planisware a atteint 49,6 millions d’euros, en progression de 5,7% à taux de change courants, ou de 9% à taux de change constants. La société précise que ce niveau de croissance a été réalisé dans un environnement économique et géopolitique difficile qui a impacté la durée des cycles de décision des clients au cours des derniers trimestres. Sur les neuf premiers mois de l’année, à taux de change constants, les revenus ont connu une hausse de 10,3%, contre +11% sur le premier semestre.

Le spécialiste des plateformes SaaS B2B basées sur l'IA pour le secteur de l'Economie de projet a confirmé ses objectifs annuels. Il table sur une progression de son chiffre d'affaires, à taux de changes constants, de l'ordre de 10%, et sur une marge d'Ebitda ajusté d'environ 36%.

Points clés

- Numéro 1 mondial de l’édition de logiciels SaaS B2B en économie de projet, créé en 1996 ;

- Chiffre d’affaires de 183,4 Ms€ réalisé à 89 % dans les activités récurrentes, dont 50 % dans les contrats SaaS & hébergement, 27 % dans le support évolutif, 10 % dans la maintenance et 6 % dans le support de facturation & abonnement, les 11 % restant provenant des licences perpétuelles et de l’implémentation ;

- Montée de l’international, la part de l’Europe diminuant à 48 %, devant l’Amérique du nord pour 44 % et le reste du monde, notamment le Japon, Singapour et le Moyen-Orient ;

- 5 grands piliers de croissance : le pilotage de l’innovation & développement, pour 53 % des revenus, le soutien à l’engineering & la production (22 %), la gouvernance et la transition digitale (18 %) et l’optimisation de la rentabilité via l’automation des processus ;

- Ambition « Scale and Expand » :

- Scale :Ventes croisées et fertilisation, renforcement des piliers existants & aux États-Unis, Europe, Japon,

- Expand : nouvelles fonctionnalités, nouveaux piliers, nouvelles géographies

- Capital contrôlé par les fondateurs (63,3 %) et les collaborateurs (4,9 %), Pierre Demonsant présidant le conseil de 7 administrateurs. Loïc Sautour étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- faiblesse des besoins en fonds de roulement, les contrats de souscription étant facturés avant la livraison des services,

- dynamique commerciale : obtention de nouveaux clients et expansion des solutions & services à partir des contrats SaaS & hébergement, d’om un taux de rétention de 121 %,

-innovation nourrie par 12 % du chiffre d’affaires :

- infrastructure cloud détenue en propre,

- propriété totale de la plateforme unifiée sans dépendance à des tiers,

- déploiement des outils d’intelligence artificielle,

- Stratégie environnementale en cours de redéfinition :

- mesure rigoureuse de l’empreinte carbone de chacune des activités,

- pro-action auprès des fournisseurs,

- data centers totalement alimentés en énergie renouvelable;

- Visibilité de l’activité, 92 % du chiffre d’affaires provenant de revenus récurrents ;

- Bilan très sain : 180 M€ de trésorerie nette dont 33 M€ de génération de trésorerie à fin juin.

Défis

- Incertitudes sur le calendrier de démarrage des contrats et la durée du cycle de vente, allongée par l’attentisme des clients ;

- Sensibilité à la faiblesse du dollar vs l’euro ;

- Poursuite de la pénétration du marché de la défense aux besoins spécifiques (pas de recours aux logiciels SaaS) ;

- Retour de la défiance des investisseurs, après le deuxième avertissement sur chiffre d’affaires en moins d’un an ;

- Après des chiffres semestriels décevants (hausse de 11 % « seulement » des revenus mais progression de 15,8 % du bénéfice opérationnel et de 35,5 % du bénéfice net), objectifs 2025 abaissés : croissance de 10 % environ du chiffre d’affaires, légère hausse de la marge opérationnelle à 36 % environ et conversion en trésorerie disponible de 80 % ;

- Dividende 2024 en légère hausse à 0,31 €.