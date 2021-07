PlanetArt, la division d'e-commerce personnalisé de Claranova, annonce avoir finalisé l'acquisition de certains actifs d'I See Me!® auprès du groupe McEvoy. Cette nouvelle opération témoigne de la volonté de renforcer le positionnement de PlanetArt sur le segment des produits personnalisés pour enfants.



Basée à Minneapolis aux États-Unis, I See Me! distribue plus de 60 livres et autres produits pour enfants, personnalisables à partir de son site web avec des informations telles que le nom, la date de naissance ou encore des options de teinte de peau et de coiffure afin que le personnage principal du livre ressemble à l'enfant à qui il est dédié. Le résultat est un produit personnalisé qui renforce à la fois l'apprentissage et la confiance des enfants, conformément à la mission d'I See Me! de donner le sourire à ses clients en s'attachant à ce que chacun d'entre eux se sente spécial à sa manière



...