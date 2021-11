Planet Media : Quatrième trimestre consécutif de croissance de l’activité : +7% au T3 2021 Progression de +13% sur les 9 premiers mois de l’année

Planet Media (FR0010211037 – ALPLA), annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre 2021 et en cumul sur les 9 premiers mois de l’année.



Un quatrième trimestre consécutif de progression du chiffre d’affaires

Au 3ème trimestre 2021, Planet Media affiche une quatrième hausse consécutive de son chiffre d’affaires de +7% à 1,9 M€, contre 1,8 M€ au 3ème trimestre 2020.

Le chiffre d’affaires Media enregistre une hausse de +6% sur le trimestre à 1,6M€ :

- Le Media programmatique, moteur du marché de la publicité digitale, continue de porter la croissance du Groupe en s’inscrivant en progression de +16%.

- Après un puissant rebond lié à la normalisation du contexte sanitaire sur les 2 premiers trimestres et avec un contexte de marché de l’emailing moins favorable, le niveau d’activité dans le Media Direct marque une pause au 3ème trimestre 2021 et s’inscrit en légère baisse de -5% par rapport à celui de l’exercice précédent ;

En cumul sur les 9 premiers mois de 2021, Planet Media poursuit son développement sur un rythme de croissance solide, avec un chiffre d’affaires de 6,0 M€, en augmentation de +13% par rapport aux 9 premiers mois de 2020. Ce niveau d’activité affiche également une croissance significative par rapport aux niveaux d’avant crise (5,8 M€ sur les 9 premiers mois de 2019).