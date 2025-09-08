 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Planet Labs s'effondre après l'annonce de la vente d'une dette convertible de 300 millions de dollars
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 23:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre -

** Les actions de la société d'imagerie satellitaire Planet Labs PL.N ont chuté de 11 % après le marché à 8,60 $, alors qu'elle cherche à lever des capitaux

** La société basée à San Francisco annonce un placement privé de 300 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans (CB) sur ()

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales

** Elle a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des options d'achat plafonnées, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution ** Les actions de PL ont grimpé de 47,9 % pour clôturer à 9,66 $ après avoir affiché un chiffre d'affaires supérieur à celui du T2 et déclaré que son carnet de commandes avait augmenté de 245 % en glissement annuel, ce qui offre une forte visibilité sur les résultats futurs

** La société a une capitalisation boursière actuelle de près de 3 milliards de dollars ** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions ont augmenté de 139 % depuis le début de l'année

** 7 analystes sur 9 considèrent PL comme un "achat fort" ou un "achat", 2 le considèrent comme un "maintien" et le PT médian est de 8 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

PLANET LABS RG-A
9,670 USD NYSE +47,75%
