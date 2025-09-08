Planet Labs s'effondre après l'annonce de la vente d'une dette convertible de 300 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre -

** Les actions de la société d'imagerie satellitaire Planet Labs PL.N ont chuté de 11 % après le marché à 8,60 $, alors qu'elle cherche à lever des capitaux

** La société basée à San Francisco annonce un placement privé de 300 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans (CB) sur ()

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales

** Elle a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des options d'achat plafonnées, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution ** Les actions de PL ont grimpé de 47,9 % pour clôturer à 9,66 $ après avoir affiché un chiffre d'affaires supérieur à celui du T2 et déclaré que son carnet de commandes avait augmenté de 245 % en glissement annuel, ce qui offre une forte visibilité sur les résultats futurs

** La société a une capitalisation boursière actuelle de près de 3 milliards de dollars ** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions ont augmenté de 139 % depuis le début de l'année

** 7 analystes sur 9 considèrent PL comme un "achat fort" ou un "achat", 2 le considèrent comme un "maintien" et le PT médian est de 8 $, selon les données de LSEG